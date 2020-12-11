إيرادات القلعة ترتفع 123% خلال 3 أشهر .. والأرباح تتأثر بسبب كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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علنت شركة القلعة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وأوضحت شركة القلعة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 8.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بمعدل 123 بالمائة.

وخلال أول تسعة أشهر من عام 2020، ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 144 بالمائة، لتسجل 26.5 مليار جنيه.

ويعكس نمو الإيرادات تسجيل إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه تقريبًا من مشروع الشركة المصرية للتكرير، أو ما يمثل 61 بالمائة من إجمالي إيرادات القلعة خلال نفس الفترة.

وبينت الشركة، أنه في حالة عدم احتساب إيرادات الشركة المصرية للتكرير، فإن إيرادات شركة القلعة تنخفض بمعدل سنوي 14 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التحديات الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد – 19) وتأثيرها على تراجع نتائج قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدها مصنع أسمنت التكامل في السودان.

وأوضح أحمد هيكل، أن الشركة نجحت في الحفاظ على مرونتها في مواجهة التحديات غير المسبوقة منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19) بفضل التنوع الفريد لمحفظة استثماراتها التابعة. 

وتابع هيكل، أن الربع الثالث شهد تأثر قطاع الكهرباء بشركة طاقة عربية بتباطؤ نشاط القطاع السياحي، غير أن قطاع الغاز الطبيعي نجح في تسجيل نتائج قوية وحقق أهدافه التشغيلية خلال نفس الفترة.

وذكر، كما شهدت شركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك التابعتين للقلعة في قطاع التعدين نمو حجم أنشطة التصدير نتيجة تخفيف القيود الاحترازية وزيادة حركة التجارة الدولية.


وأوضح، هيكل أن إيرادات شركة القلعة (مع استثناء إيرادات الشركة المصرية للتكرير) انخفضت بمعدل سنوي 14 بالمائة خلال الربع، نتيجة تراجع إيرادات شركة طاقة عربية، علاوة على التحديات اللوجيستية التي واجهت مصنع أسمنت التكامل بالسودان.

غير أن إيرادات القلعة باستثناء الشركة المصرية للتكرير انخفضت بنسبة سنوية 5 بالمائة فقط خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وهو تراجع طفيف في ظل التحديات الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسرهز

وانخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 26 بالمائة لتبلغ 205.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، على خلفية تكبد الشركة المصرية للتكرير خسائر تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بقيمة 106.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وفي حالة عدم احتساب نتائج الشركة المصرية للتكرير، فإن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة ترتفع بمعدل سنوي 12 بالمائة لتبلغ 312.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث يعكس ذلك تحسن أداء شركة طاقة عربية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لشركتي الوطنية للطباعة ونايل لوجيستيكس.

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