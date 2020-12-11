بعد 3 أعوام من المقاطعة.. قطر تنشر الفتنه والإرهاب بالمنطقة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
Advertisements

 

 دخلت المقاطعة العربية للنظام القطري، عامها الرابع، بسبب إصرار نظام الدوحة على دعم الإرهاب، وتعريض أمن ومصالح دول المنطقة إلى الخطر.

 

ويتزامن مرور العام الثالث، هذه الأيام مع مضاعفة فيروس كورونا، حجم المشاكل الداخلية والخارجية التي تواجه قطر، وتصاعد الأزمات التي تحاصر النظام داخلياً وخارجياً، في ظل  سخط شعبي متنامٍ بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق المواطنين والمقيمين.

 

وبالتزامن مع مرور ثلاثة أعوام، تعرضت تقارير عربية وخليجية، إلى دور قناة الجزيرة في خدمة أجندة النظام، الداعمة للإرهاب، ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.

 

وتحت عنوان "لماذا تستمر مقاطعة النظام القطري منذ 3 سنوات؟"، قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية: "لم يكن قرار المقاطعة وليد المرحلة الراهنة، وإنما جاء نتيجة حتمية لتاريخ طويل من المؤامرات والتدخلات القطرية التي استهدفت زعزعة أمن البحرين واستقرارها، ونشر الفوضى والتخريب ومحاولة قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد".

 

وأضافت "3 أعوام مضت على المقاطعة العربية لقطر، ولا تزال الأسئلة مطروحة، متى يعود النظام القطري إلى جادة الصواب، ويتخلى عن سياسته المعادية لأمن الشعوب الخليجية والعربية الشقيقة؟ وهل آن الأوان في ظل ما يواجهه العالم من أزمة إنسانية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا لأن يعيد النظر في نهجه العدواني، ويتوقف عن تدخلاته المسيئة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة؟!".

 

انتقاد وسخرية

وتزامناً مع الحدث، أثارت تغريدة لرئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، انتقاداً واضحاً وسخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وهاجم الشيخ حمد دول المقاطعة قائلاً "اتركوا قطر"، وأضاف "أؤكد لهم أنه صحيح كما تقولون، أن الحل في إحدى عواصمكم، لأن الأزمة بدأت هناك وليس في الدوحة"، في إشارة إلى عبارة "الحل في الرياض".

 

وقال أحد المغردين "خرج خطابة الخليج من جديد يخطب وينظر عن المقاطعة متناسياً أنها نتيجة أعماله الخبيثة ومكره السيء، ولكن الأجمل في هذا الخطاب معرفته أين الحل!".

 

وعلق آخر قائلاً "من حق جارك أن يقاطعك بعد صبر طويل على مؤامراتك، ألا تستحي بأن تتحدث عن المكر السيء والجميع استمع لتسجيلاتك مع القذافي وأنت اعترفت بها".

 

فيما أكد مغرد "بعد 3 سنوات من مقاطعة قطر، لا أحد يعلم متى تنتهي ربما 5 أعوام أو 10، القرار بيد الدوحة وقبولها تنفيذ المطالب".

 

يوم قطر الأسود

 

ومن جهتها، أكدت صحيفة الوطن تحت عنوان "يوم قطر الأسود"، أن غدر الدوحة هو عقود ما زالت متواصلة من نشر الفوضى والإرهاب في أرجاء المعمورة وانخراطها الهائل في معاداة جيرانها في الخليج والعالم العربي.

 

وأشارت إلى أن البعد الزمني لهذه المقاطعة عبر عناوين عريضة منها المصالحة، تدخل نفقاً مظلماً بسبب تعنت الدوحة، فالأزمة تدخل عامها الرابع على وقع خسائر فادحة لقطر والدوحة تجهض المباحثات رغم حاجتها الشديدة لإنهاء المقاطعة، كما أن موقف قطر يتناقض بين "المظلومية" و"مزاعم الانتصار الوهمي".

 

وذكَرت الصحيفة بانتهاكات قطر لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة، والتي تتنوع ما بين سحب الجنسية من القطريين، لاسيما المعارضين للنظام، وأبناء القبائل الذين يناهضون سياسة قطر الإرهابية، إضافة إلى طالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء الذين ظلوا عرضة للإساءة رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.

أخبار تهمك

شاهد بالصور.. قميص النادي الأهلي بألوانه الثلاثة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الكبرى مرهونة برحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين

جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يجد حل لأزمة الدفاع في برشلونة

منذ ساعة

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 4 ساعات

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

منذ ساعتين

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 22 ساعة

تواجد أمني مكثف أمام نادي الزمالك.. تعرف على السبب

منذ أقل من ساعتين

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

منذ 35 دقيقة

أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

هيثم شعبان يُعلن تشكيل كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

06:28 م

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:33 م

عاجل.. منظمة الصحة العالمية: تأمين مليار جرعة من 3 لقاحات ضد كورونا

06:46 م

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر