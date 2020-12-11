باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون في الدوري المصري

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الكلية الحربية.

وضمت القائمة كلا من:
محمود جنش.. محمد أبو جبل.. محمد عواد في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.

طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر في خط الوسط.
محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومصطفي فتحي ومصطفي محمد في خط الهجوم.

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باتشيكو المقاولون الزمالك الدوري المصري

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