خبير اقتصادي: مصر تتجه لرقمنة الدولة بالتنسيق مع فرنسا (فيديو)

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه في الوقت الحالي إلى رقمنة الدولة بشكل كامل ولا بد من الاستعانة بالدولة التى لها باع طويل ومتقدم في هذا المجال، مشيرا إلى أن فرنسا من الدول المتقدمة، ولها وضع كبير على المستوى العالمي ولو استخدمت الإدارة المصرية علاقاتها المتينة مع فرنسا سوف تحدث طفرة كبيرة.





وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه في برنامج "مباشر النيل" المذاع على قناة النيل للأخبار على التليفزيون المصري، أنه من أحد الاتفاقيات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التبادل التكنولوجي وخاصة في مجال التحول الرقمي بين الدولتين خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن مصر اتفقت مع فرنسا في مجال الثقافة والتنسيق الثقافي والاجتماعي، وتعتبر فرنسا من الدول الأولى في المجال الثقافي.



