خبير اقتصادي: مصر تتجه لرقمنة الدولة بالتنسيق مع فرنسا (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تتجه في الوقت الحالي إلى رقمنة الدولة بشكل كامل ولا بد من الاستعانة بالدولة التى لها باع طويل ومتقدم في هذا المجال، مشيرا إلى أن فرنسا من الدول المتقدمة، ولها وضع كبير على المستوى العالمي ولو استخدمت الإدارة المصرية علاقاتها المتينة مع فرنسا سوف تحدث طفرة كبيرة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه في برنامج "مباشر النيل" المذاع على قناة النيل للأخبار على التليفزيون المصري، أنه من أحد الاتفاقيات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التبادل التكنولوجي وخاصة في مجال التحول الرقمي بين الدولتين خلال العامين القادمين، مشيرا إلى أن مصر اتفقت مع فرنسا في مجال الثقافة والتنسيق الثقافي والاجتماعي، وتعتبر فرنسا من الدول الأولى في المجال الثقافي.

وتابع: "يوجد في مصر مشروع التنمية المستدامة 2030 ويعتبر المحور الأساسي في مشروع المجال الثقافي والتنمية المستدامة والذي يشمل الشأن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية الوحيدة في المنطقة، ومن العشر دول على مستوى العالم التي حققت معدل نمو، خلال جائحة كورونا، بينما أمريكا وأغلب دول العالم حققوا نسبة نمو صفر.

أخبار تهمك

صفقة المقاصة الجديدة ممنوعة من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة كبرى في طريقها للأهلي بالشتاء والسومة خارج الحسابات

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. المحكمة الدستورية النمساوية تلغي قانون يحظر الحجاب في المدارس

منذ حوالي 4 ساعات

تغيير مفاجيء من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 10 ساعات

غدًا.. نظر دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

عاجل.. تصرف سيء من صالح جمعة في مباراة سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي

07:42 م

مكافحة كورونا تكشف المدة المتوقعة للمناعة التي يوفرها لقاح "سينوفارم"

09:49 م

عاجل - مرتضي منصور يصدر بيانًا جديدًا

09:06 م

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

06:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر