عرض «سفاح الشباك» على الأهلي في الميركاتو الشتوي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يرغب النادى الأهلى فى تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويري مسؤولو النادى الأهلى والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيمانى التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي لقيادة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى فبراير المقبل ويشارك بها الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

ورشح أحد الوكلاء اللاعب السوري عمر السومة نجم أهلي جدة السعودي والذي يعد أحد أفضل اللاعبين العرب خلال السنوات الأخيرة للإنضمام للنادي الأهلي خاصة ان اللاعب ينتهي تعاقده فى يونيو 2021 أى يحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير القادم.

ويحسم عمر السومة موقفه من الرحيل عن أهلي جدة الذي يحاول تجديد تعاقد عقد اللاعب خلال الفترة القصيرة المقبلة.

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