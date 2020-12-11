تباين أسعار الدولار في البنوك بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدولار تباينا ملحوظا بالبنوك المصرية، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 11/12/2020، وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.





وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.





وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وسجل في بنك عوده 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ في بنك QNB نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.



