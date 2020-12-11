جميلة عوض تظهر تألقها قبل حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة جميلة عوض، صور لها من قبل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت الفنانة جميلة عوض في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بفستان أسود أنيق مفتوح من ناحية الصدر.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" من خلال حكاية "لازم أعيش" مع عدد من الفنانين منهم خالد أنور وأحمد خالد صالح.

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