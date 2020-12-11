"دكتورة"..منة عرفة تكشف عن دورها في مسلسل "إسعاف يونس"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت الفنانة منة عرفة عن دورها في مسلسل "إسعاف يونس" وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عرفة" قائله: "شخصية "دكتورة لوچي" تفتكروا دكتورة ايه؟؟
تابعوا مسلسل اسعاف يونس علي watch it ابتداء من 16 ديسمبر ".

مسلسل "إسعاف يونس" أول بطولة مطلقة لمحمد أنور مع سارة سلامة، ومحمد على رزق، ومنة عرفة.

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