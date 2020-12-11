كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1106 مريضًا ببني سويف (صور)

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية براوة مركز إهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 9و10 ديسمبر الجاري، مكونة من 8 عيادات فى تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة".



ونُفذت القافلة وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، ووقعت الكشف الطبي على 1106 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بينهم "77 حالة معمل دم و28 معمل طفيليات و33 حالات الأشعة وإستصدار 7 قرارات نفقة دولة وتحويل 19 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج و29 حالة موجات فوق صوتية.



كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ117 مواطنًا، وتضمنت الندوات التثقيفية موضوعات عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي وفيروس كورونا المستجد والسعار وأنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا" والامراض الغير معدية "الضغط والسكر والسمنة" وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.



أوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدى محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

