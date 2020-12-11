ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شّدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي،وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك خلال إستعراضه لتقرير بشأن مجهودات قطاع الصحة،في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة، حيث تبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قيام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحملة رقابية بالفشن صباح اليوم "الجمعة " في تمام 6:30، والتي تمكنت من ضبط مصنع لتعبئة العصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة مخالفا القانون 154 لسنه 2019م.

وتم ضبط 580 زجاجة عصير مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط مواد تصنيع عبارة عن 2عبوة لون غذائي وجركن نكهة جوافة سائلة، وبالفحص الظاهري تبين أن الزجاجات بها رواسب وشوائب واضحة وغير محكمة الغلق ويوجد صدأ بالغطاء وقاع الزجاجات ووجود زجاجات منتهية الصلاحية وزجاجات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومصدر التصنيع وبالتالي غير صالحة للاستهلاك طبقا القانون 10 لسنه 1966 والقانون 281 لسنه 1994، وتم نقل المضبوطات والتحفظ عليها بديوان الإدارة الصحية بالفشن لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها وحرر المحضر اللازم وقيد المحضر تحت رقم 1791جنح ا.د. ط لسنه 2020م.

شارك في الحملة محمد محمود أحمد مراقب أول الأغذية ومفتشو الأغذية حمدي عاشور، وأحمد رجب، ومحمد عبد القادر.
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)
ضبط مصنع تعبئة عصائر "غير مرخص" في الفشن ببني سويف (صور)

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