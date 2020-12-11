آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

تريد إدارة نادي الزمالك، فتح ملف تجديد عقد التونسي فرجانى ساسى، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء.





وهناك محاولة داخل جدران القلعة البيضاء لإقناع ساسي بتخفيض قيمة عقده، وذاك خلال الفترة القصيرة المقبلة، نظراً لقلة الإمكانيات المادية داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية التي تساعد على تجديد عقد بنفس المبلغ.





وتمسك اللاعب التونسي بالحصول على نفس القيمة لتجديد عقده مع الفريق، والتى تقترب من 33 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ما يواجه صعوبة المفاوضات بين الطرفين.





وينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى آخر في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.





وخسر الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.



