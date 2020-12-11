"رموا عليه الحجارة".. مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على أيمن يونس

استمع رجال المباحث الجنائية بالجيزة إلى أقوال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.





وكما استمع رجال المباحث لأقوال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.





وقال الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك إنه فوجئ بـ3 شباب رشقوا سيارته بالحجارة.. "أنا منزلتش من العربية.. وقفلت الزجاج" على حسب قوله، نافيا وقوع أي نقاش بينه وبين المعتدين عليه.





وأضاف "يونس" أن إصابته بسحجات بالذراع والرقبة نتيجة تهشم زجاج السيارة وسقوطها عليه.





بدورها، تحفظت قوات الشرطة على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية الشباب الثلاثة وضبطهم لسماع أقوالهم.





وأكد مصدر أمني مسؤول أن قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، انتقلت إلى كومباوند شهير، بمدينة 6 أكتوبر، لمعاينة موقع الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين، اليوم الجمعة.





وأوضح المصدر إلى الفجر أن المتابعة الأمنية من رصدت الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ووجهت بسرعة فحصها.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق " أيمن يونس" تظهر وجود آثار سحجات باليد والرقبة وتلفيات بسيارته الخاصة " كسر الزجاج".



