الزمالك يخطر طارق يحيى بموعد التحقيق معه

أخطر مسئولو نادي الزمالك، طارق يحيى المشرف على قطاع الناشئين بالنادي، التواجد في مقر القلعة البيضاء الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، وذلك للتحقيق معه من قبل فوزي العريان رئيس الشئون القانونية بالنادي.





ويأتي التحقيق مع طارق يحيي لما بدر منه أمس تجاه اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، عبر برنامج زمالكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك.





وطلب المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة، فوزي العريان المستشار بنادى الزمالك بشكل رسمي بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق.





وشن طارق يحيي هجوماً حادا على اللجنة الثلاثية عبر برنامج زمالكاوي المذاع على قناه نادي الزمالك قائلا " اللجنة الثلاثية فاشلة في إدارة نادي الزمالك، واللي مش عارف قيمة النادي من الأفضل أن يرحل".











