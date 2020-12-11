جماهير ليفربول تهاجم كلوب بسبب محمد صلاح

شنت جماهير ليفربول هجوما عنيفا على المدرب الألماني يورجن كلوب بسبب إشراك محمد صلاح في لقاء ميتيلاند الدانماركي بدوري أبطال أوروبا.





وتعادل ليفربول مع ميتيلاند الدانماركي بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري الأبطال.

وأشرك كلوب نجمنا المصري محمد صلاح في اللقاء رغم إراحة الكثير من اللاعبين، وتأهل الفريق بشكل رسمي قبل هذه المواجهة إلى دور الستة عشر.





وما أثار حفيظة المشجعين أكثر، هو أن كلوب اختار تشكيلة قوية لمواجهة ميتييلاند، على الرغم من معاناة ليفربول من عدة إصابات في صفوفه، كما يعاني لاعبون آخرون من الإرهاق بسبب تراكم المباريات والموسم المزدحم على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا.



