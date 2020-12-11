عاجل- إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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تلقت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ما عدا صالح جمعة، الذي أثبت التحليل إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الفور قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، استبعاد صالح جمعة من معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبالتالي تكون قائمة الفريق 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى : محمود شكري  - عامر عامر.
خط الدفاع : طارق سامي  - وليد عبد المنعم - خالد صبحي - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن. 
خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني  - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - شريف دابو  - محمد مسعد  - مصطفي ميسي.
خط الهجوم : شادي حسين  - أحمد غنيم - ماكسويل.



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