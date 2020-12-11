أيمن يونس يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الاعتداء عليه.. ومكالمة وزير الشباب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:03 م
ايمن يونس
ايمن يونس
محمد زكي
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كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل الاعتداء عليه ظهر اليوم الجمعة 11 ديسمبر، من بعض المجهولين، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر.

وقال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : كنت أتواجد في سيارتي الخاصة، وفوجئت عقب الصلاة، بوجود تجمع عدد من جماهير نادي الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة".

وأضاف : "وقفت لهم وتحدثت عن أمور الكرة بالفعل، بكل ود ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج يقذفنى بالطوب بدون سبب واضح، ولا أعرف السبب الحقيقي وراء فعل هذا".

وأضاف : "قمت بإغلاق زجاج السيارة على الفور، وفي إتجاهي للمغادرة ولكن تعرض لبعض الكدمات في يدي وفي الرقبة وتم تحطم زجاج سيارتي".

وأتم أيمن يونس حديثه : "قمت  بإجراء اتصال بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإخباره بالأمر وما حدث معي، وطلب مني تحرير محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة ولكن لم أقم بذلك لأننى لا أعرف من هم هؤلاء، ولأ أعرف هل هم بالفعل من جماهير الزمالك، أم أشخاص يدعون ذلك".

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رياضة ايمن يونس الفجر الاعتداء الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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