ريفر بليت يقترب من نصف نهائي كأس الليبرتادوريس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:29 م
ريفر بليت
ريفر بليت
وكالات
Advertisements
تمكن نادي ريفر بليت الأرجنتيني من التغلب على نظيره ناسيونال الأوورجوياني بنتيجة هدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الليبرتادوريس.

ويلتقي الفريقان إيابا في أوروجواي مساء الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وافتتح جونزالو مونتييل التسجيل لريفر بليت من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أضاف زميله برونو زوكوليني الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتفتتح جولة اياب دور الثمانية مساء الثلاثاء المقبل بلقاء بالميراس البرازيلي مع ليبرتاد الباراجوياني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1 / 1 .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس الليبرتادوريس ريفر بليت رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 21 ساعة

فريق أوروبي ينتظر قرارا فنيا من أجل الانقضاض على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

منذ ساعة الا ربع

كومان يصر على ضم صفقتين لبرشلونة في يناير

منذ 13 دقيقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة الديربي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض غياب مروان محسن

منذ 40 دقيقة

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يجري تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين و 44 دقيقة

البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

أيمن يونس يتعرض للاعتداء من قبل جماهير الزمالك (صور)

طارق الشيخ يعتذر لجماهير الزمالك

01:29 م

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

10:08 ص

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

10:15 م

البلدوزر يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر