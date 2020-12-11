ريفر بليت يقترب من نصف نهائي كأس الليبرتادوريس
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:29 م
وكالات
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تمكن نادي ريفر بليت الأرجنتيني من التغلب على نظيره ناسيونال الأوورجوياني بنتيجة هدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الليبرتادوريس.
ويلتقي الفريقان إيابا في أوروجواي مساء الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.
وافتتح جونزالو مونتييل التسجيل لريفر بليت من ضربة جزاء في الدقيقة 67 ثم أضاف زميله برونو زوكوليني الهدف الثاني للفريق في الثواني الأخيرة من المباراة.
وتفتتح جولة اياب دور الثمانية مساء الثلاثاء المقبل بلقاء بالميراس البرازيلي مع ليبرتاد الباراجوياني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1 / 1 .
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