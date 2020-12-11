الطالع الفلكى الجُمعَه 11/12/2020..جُذُور المُشْكِلَة!

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العقرب.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.

اليوم 2 كهيك قبطى ، 10 كانُون أوّل رُومى ، 25 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (كل مَبَشُوفِكْ بَبْآ عاوز)-عاوز إيه ؟ عاوز فلوس سَلَفْ؟ (نادية أرسلان من فيلم حتى لايطير الدّخان-1984)

*القمر فى العقرب "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الزّهرة تنتقل للعقرب- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)
 إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج الميزان لبُرج العقرب فى الواحدة و50 دقيقة فجر اليوم/بعد مُنتصف ليلة أمس الخميس على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج القوس فى الواحدة و 35 دقيقة فجر 4 يناير ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة
(الشمس) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 15 ديسمبر)
(عطارد) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس 17 ديسمبر)
(الزّهرة) ----- فى العقرب (تنتقل للقوس فى 4 يناير 2021)
(القمر) ------ فى الميزان (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)
(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)
(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)
(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)

المريخ يحكم (الحَمَلْ ، العقرب) وبحلول الزّهرة فيه تتزايد الفرصة لأداء الواجبات الزوجية بأسلوب المعارك لكن تحت سطح البحر وخلف الأبواب المغلقة ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال تكون فيها الزهرة/الزوجة لها صفة الخشونة ، برج العقرب يزيد الإغراء بأعمال التحرى والإستقصاء والفحص والإستفهام وبشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار وهذا مفيد عند شرائك لبضاعة أو للتأكد من نوايا صديق رُبّما كان مُنافقاً على شكل يحيى الفخرانى من فيلم الغيرة القاتلة ، فمبدأ العقرب تطبيق المقولة (حرّصْ من أخوك ولا تَخَوّنُهْ).

عند ولادة الهلال الجديد فى 14 ديسمبر والذى سيكون فى (برج العقرب) سيحدث كسوف كلى للشمس بسبب وقوع القمر بين الأرض والشمس ، وبتواجد الزهرة فى (برج العقرب) تتأثر بهذا الكسوف والذى (قد) يعنى ظهور نادر بنفس ندرة الكسوف لجانب رمادى مُظلم يتصل بالعاطفة فنعرف الدوافع العاطفيّة الدفينة (العقرب تحت سطح البحر) لنعمل على حلها ، هذا مُفيد لحل مُشكلة نفسيّة تتعلق بالعاطفة كنماذج أحمد بديرمع نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة ، محمود ياسين مع مريم فخر الدين بفيلم همسات الليل ، سعاد حسنى بفيلم بئر الحرمان أو محود ياسين بفيلم أين عقلى ، نورالشريف بفيلم السراب ونادية لطفى بفيلم إعترافات إمرأة ، وكلها نماذج لجانب رمادى يتصل بالعاطفة/الزهرة لكنه يتسبب فى خلل شامل فى حياة الإنسان ونادراً ما يتم كشفه بنفس ندرة الكسوف والذى-الكسوف- (قد) يُعبّرعن فرصة للمواجهة مع النفس لحل العقدة، بمشيئة الله تَعَالى.


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: النظر للخلف بحسرة لن يفيدك لكن النظر للأمام يُخفّض من الآثار السلبيّة لأحداث الماضى السيئة، تفاءل خير.

برج الثور: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.

برج الجوزاء: لا تستخف بشخص متواضع صغير الشأن ، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.

برج السّرطان: ضع الحدود والفواصل والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، و بالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.

برج الأسد: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العذراء: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الميزان: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاستجمع نفسك وقف على قدميْك ، وابحث لنفسك عن فرصة جديدة.

برج العقرب: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.

برج القوس: تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.

برج الجدى: إبتعد عن التطفل والتدخل فيما لايعنيك أو مُشاكسة حبيب فى توقيت غير مُناسب ، تطفّلك قد يتسبب فى ردّ خشن وتكوين ضغائن.

برج الدّلو: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.

برج الحوت: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.

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