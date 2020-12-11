



لينك.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 | تزايدت محركات البحث خلال الآونة الأخيرة من قبل المستعلمين عن معاش تكافل وكرامه التي تمنحه الدولة المصرية من اجل مساعدة الأسر محدودة الدخل علي توفير حياة كريمة لأسرهم حيث يخدم هذا الدعم المادي للأهالي التي ليس لها دخل ثابت ولديهم أطفال في التعليم ،الجدير بالذكر ان وزارة التضامن قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بالإعلان عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الخطوات المتبعة من اجل التقديم علي طلب للحصول علي معاش وذلك للأسر التي تعاني من مشاكل ماليه وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط المقررة من جانب الوزارة عليهم .





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020

حددت الشئون الاجتماعية مجموعه من الشروط الهامة التي يجب ان تتوافر في من يحق لهم الاستفادة من معاش تكافل وكرامه وذلك ليصل الدعم المادي المقدم من جانب الحكومة الي مستحقيه حيث تتلخص هذه الاشتراطات في ان يكون الشخص الحاصل علي الدعم قد تجاوز سن الخامسة والعشرون بالإضافة الي عدم قيامة بالتسجيل في أي هيئة تأمينية اخري حتي لا يكون قد حصل علي دعم مادي من جهة ثانية ،كما انه يجب ان يكون مقيم داخل جمهوريه مصر العربية أما عن الدخل فيجب ان لا يكون دخل الأسرة لا يزيد عن أربعمائة جنية .





طريقة التقديم في معاش تكافل وكرامه

من خلال هذه السطور القليلة ستتعرفون علي الخطوات التي يجب عليكم اتباعها من اجل القيام بتقديم طلب للحصول علي معاش تكافل وكرامه وذلك من خلال التقديم علي الرابط التالي:





- يقوم المتقدم بتسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- يتم نقلك الي الصفحة الرئيسية التي يتم فيها طلب منك كتابة البيانات الشخصية كاملة بدقة.

- يتم تحديد الخدمة المراد الاستفادة منها والضغط علي كلمة استعلام.



