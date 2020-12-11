الحضري يوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته "شدوى"

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
عصام الحضري في خطوبة ابنته
عصام الحضري في خطوبة ابنته
الفجر الرياضي
Advertisements
حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي السابق، على الاحتفال بخطوبة ابنته شدوى بمشاركة مجموعة من الأهل والأصحاب.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور من حفل الخطوبة، وعلق قائلا: "شدوى بنتى حبيبتى.. ألف مبروك يا حبيبة بابا، وربنا يكمللك بالخير أنتِ وعمر ابنى وحبيبى ويكتبلكم الخير".

وواصل: "كبرتم وكبرتونى، الحمد لله ربنا يتم فرحتى بيكم أنتِ وإخوتك يا رب".

الكثير من التقارير الصحفية ربطت عصام الحضري بتدريب حراس مرمى نادي النجم الساحلي في الفترة الأخيرة، ليبدأ مهمة جديدة في مسيرته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عصام الحضري شدوى رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم الصفقة المرعبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

منذ حوالي 12 ساعة

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إيقافه وتحويله للتحقيق.. تعليق ناري من طارق يحيي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ يوم

موقف الأهلي النهائي من ضم المايسترو والأخطبوط في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر تتسلم أولى شحنات لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي: حافز نقدي ملائم لمالكي السيارات المتقادمة الراغبين في إحلالها بأخرى تعمل بالغاز

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على مواجهات ريال مدريد المحتملة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يصدم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل مروان محسن أمام المقاصة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 م

عاجل.. الكاف يُعلن موعد مباراة السوبر الافريقي ومكان إقامته

عاجل.. محكمة جنح القاهرة تحكم على رامز جلال بتهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

05:33 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يقدم حل سحري لتدعيم هجوم برشلونة

08:21 م

"بن شرقي" يسهل انتقال الصفقة الكبرى للأهلي

10:29 م

تعرف على الفرق المتوقع أن يواجها ليفربول دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر