بيراميدز يستعيد نجمه قبل مواجهة الاتحاد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
بيراميدز
بيراميدز
وكالات
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أصبح أحمد فتحي لاعب بيراميدز جاهزا للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بافتتاحية مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وقال المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن "عينة فتحي تحولت من إيجابية إلى سلبية"، ليتعافى من الإصابة بالفيروس.

وأضاف هاني سعيد أن فتحي أجرى مسحة خلال الساعات الماضية جاءت نتيجتها سلبية وبالتالي شفي تماماً من الفيروس الذي أصابه خلال الأيام الماضية وخضع بسببه لعزل منزلي.

وشدد المدير الرياضي لبيراميدز على أن المدافع الدولي من المنتظر أن ينتظم في التدريبات خلال الساعات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الطبي لفريق الكرة.

يستعد بيراميدز لبدء مشواره ببطولة الدوري المصري في الموسم الجديد بمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري بعد غد السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.

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رياضة بييراميدز احمد فتحي وبيراميدز احمد فتحي

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