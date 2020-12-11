السفير الصيني: علاقتنا مع مصر شهدت نموًا كبيرًا في عهد السيسي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
السفير الصيني
السفير الصيني
أمنية فوزي
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أكد سفير الصين بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت نموًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع السفير، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة هالة زايد، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني قادمة من الإمارات،: "سعداء بوصول أول شحنة من اللقاح الصيني قادمة من الإمارات إلى الشعب المصري، وهذا يعكس متانة العلاقات".

وأضاف: "سنتغلب على جائحة كورونا بتضافر الجهود المشتركة"، مستكملًا: "نهدف لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الصحة".

واستكمل: "نحن على يقين أن التعاون بين الصين ومصر وبقية الدول العربية ستزيد من الروابط القوية بين الجانبين".

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