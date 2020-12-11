موسيماني يدرس استعباد «المنحوس» من تشكيل الأهلي





يدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استعباد مروان محسن مهاجم المارد الأحمر من التشكيل الأساسي في الفترة المقبلة.





استبعاد مروان محسن من تشكيل الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن تفكير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في إجراء تعديلات فى مركز رأس الحربة خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن بيتسو موسيماني يفكر في مشاركة أحمد ياسر ريان بشكل أساسي في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة.





وكان مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تعرض لانتقادات لاذعة من الجمهور الأحمر بشأن إضاعته للفرص السهلة في مباريات الفريق الأخيرة.



