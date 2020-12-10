زيدان لا ينوي البقاء في ريال مدريد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه لن يستمر طويلا مع فريقه الملكي خاصة بعد أن تعرض للعديد من الأزمات والعثرات.





وواجه المدرب الفرنسي ضغوطا بعد خسائر أمام ألافيس، وشاختيور دونيتسك، لكن الفوز على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ثم انتصار مريح على بروسيا مونشنغلادباخ قاده لصدارة المجموعة الثانية بدوري الأبطال، خفف الضغوط عنه.





واستبعد زيدان السير على خطى المدرب الإسكتلندي الشهير أليكس فيرغسون، الذي قضى 26 عاما في تدريب مانشستر يونايتد.





وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب التأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال للموسم 24 على التوالي: "لن أكون مثل فيرغسون أبدا في مدريد وأنا متأكد من ذلك".





وأضاف: "ما أريده حقا هو الاستمتاع بعملي ولا أعرف إلى متى سأبقى هنا لذا لا أفكر في ذلك".





وأكمل زيدان: "أفكر في كل يوم بمفرده وأدرك كم أنا محظوظ بالوجود هنا في هذا النادي الكبير ووسط هؤلاء اللاعبين، لكنني لا أعرف إلى متى سأستمر. صمدت مدة طويلة بالفعل في إسبانيا ومدريد وأريد البقاء لفترة أطول".





وزيدان، الذي تولى قيادة الريال لأول مرة في 2016 وعاد للنادي ليبدأ فترة ثانية في 2019، هو صاحب ثالث أطول فترة تدريب في النادي بعد ميغيل مونيوز، وفيسنتي ديل بوسكي.





كما أنه ثاني أكثر المدربين نجاحا في تاريخ الريال، بعد الحصول على 11 لقبا من بينها دوري الدرجة الأولى الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، خلف مونيوز، الذي جمع 14 لقبا بين 1959 و1974.



