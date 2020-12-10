محمد النني يسجل هدفًا عالميًا في فوز آرسنال على دوندالك بالدوري الأوروبي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
وكالات
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أنهى أرسنال الإنجليزي مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز مقنع على مضيفه دوندالك الأيرلندي 4 - 2، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 18 نقطة ، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات، فيما خرج دوندالك من المسابقة بدون أي رصيد من النقاط بعد أن خسر جميع مبارياته.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 12 عن طريق إدواراد نيكتياه، قبل أن يضيف المصري محمد النني الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 سجل الفريق الأيرلندي هدف تقليص الفارق عن طريق جوردان فلوريس، قبل أن يضيف جوزيف ويلوك الهدف الثالث لأرسنال.

وفي الدقيقة 80 سجل فلورين بالوجان الهدف الرابع لأرسنال، قبل أن يقلص شين هور الفارق لدوندالك في الدقيقة 85.

ولحساب المجموعة ذاتها، تأهل فريق مولده النرويجي إلى دور الـ32 بعد تعادله مع رابيد فيينا النمساوي 2 - 2.

وتقدم مولده عن طريق ماجنوس إيركم، قبل أن يسجل مارسيل ريتسماير هدف التعادل لرابيد فيينا في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 46 عاد ماجنوس إيركم ليسجل هدفا ثانيا لمولده، لكن مليح إبراهيموجلو سجل هدف التعادل لرابيد فيينا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع مولده رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن رابيد فيينا، ليقتنص بطاقة العبور لدور الـ32 من المسابقة.

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مولده محمد النني دوندالك آرسنال

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