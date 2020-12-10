كشف حساب رونالدو مع يوفنتوس خلال هذا الموسم

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب فريق برشلونة الإسباني، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مناف سات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل رونالدو هدفين ليوفنتوس في شباك برشلونة خلال المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، بينما سجل زميله وستون مكيني هدفًا لليوفي ليفوز الفريق بنتيجة 3-0 وينتزع صدارة المجموعة برصيد 15 وبفارق الأهداف فقط عن الفريق الكتالوني وتأهل الثنائي لثمن نهائي البطولة الأوروبية.





ورفع كريستيانو رونالدو رصيد أهدافه خلال مسيرته الكروية إلى 650 هدفا في 860 مباراة خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، كما أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين من ركلات جزاء في مباراة واحدة ضد برشلونة.





ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟

ولعب النجم البرتغالي 6 مباريات مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2020 – 2021، بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية له 470 دقيقة، وسجل 8 أهداف ولم يصنع أهداف لزملائه.





بينما خاض "رونالدو" 4 مباريات مع اليوفي في دوري أبطال أوروبا بواقع 360 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.





وانضم رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018 قادمًا من نادي ريال مدريد، ولعب مع اليوفي 99 مباراة، وسجل 77 هدفًا، وصنع 19 هدفًا، وحصل على 7 بطاقات صفراء، وواحدة باللون الأحمر، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس السوبر الإيطالي "مرة وحيدة".



