3 بشائر للمصريين بشأن لقاح كورونا.. اعرفهم

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شهدت الساحة خلال الساعات الأخيرة، عدد من البشائر السارة للمصريين بشأن لقاح كورونا، في ظل اكتشاف العلماء لعدد من اللقاحات وسعي الدولة للحصول على تلك اللقاحات، للحد من انتشار الوباء في البلاد والقضاء عليه بشكل تدريجي.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" البشائر التي أعلن عنها المختصين على مدار الساعات الأخيرة بشأن لقاح فيروس كورونا التاجي المستجد :



- الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الوزارة تسعى لتوفير لقاحات كورونا للمصريين في الربع الأول من العام المقبل، بعد التأكد من سلامتها وفعاليتها على المواطنين، متابعا أنه لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا بالحصول عليه، لكن من يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه.



- وحسب تصريحات مسئولي وزارة الصحة أن المستهدف من المرحلة الأولى للقاح كورونا هو أن يحصل 20 مليون مصري عليه خاصة الفئات الأولى بالرعاية وسيكون بعد ذلك لكل المصريين، مستطردين: " نطمئن كل المصريين اننا متابعين لكل اللقاحات وهدفنا الاساسي أن يكون اللقاح ذو امان وفاعلية أن تكون فاعليته طويلة المدى".



- ومن جانبها، أكدت هالة زايد، وزير الصحة والسكان المصرية، التزام بلادها بالتوزيع العادل للقاحات فور ثبوت فاعليتها، لافتة إلى التعاون مع التحالف العالمي للقاحات "جافي" من خلال مبادرة "كوفكس"، لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها وتوزيعها بشكل عاجل للدول.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.