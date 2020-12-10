جومانا مراد بجانب يسرا في رمضان 2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انضمت الفنانة جومانا مراد، لـ فريق عمل مسلسل الفنانة يسرا الجديد المقرر أن تخوض به في المارثون الرمضاني المقبل 2021، والمقرر أن يكون المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج شركة العدل.


وتعد تلك المرة الثانية التي يجمع بين الفنانة جومانا مراد ويسرا، في عمل درامي بعد مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2020.


ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتدور قصة المسلسل حول قضية اجتماعية هامة وخاصة للمجتمع المصري، مثلما قدمت من قبل عدد من القضايا الهامة وكان على رأسها قضية أغتصاب المراة وقضية العُنف ضد المرأة.


يذكر أن اخر أعمال الفنانة جومانا مراد، الدرامية مسلسل "خيانة عهد" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدر التريند اكثر من مرة.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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