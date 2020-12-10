بشرى سارة للنصر قبل مواجهة أهلي جدة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشرى سارة وذلك بتواجد عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق في تدريبات يوم أمس بعد غيابه للإصابة.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن عبد الفتاح عسيري تعافى من الإصابة التي كانت قد لحقت به ليتأكد بذلك جاهزيته لمواجهة فريقه السابق نادي الاهلي يوم السبت القادم.


في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة السعودية أيضاً إستمرار غياب الثنائي بيتي مارتينيز وخالد الغنام عن العالمي بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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