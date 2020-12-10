البطاوي: سيراميكا بوابة صالح جمعة لمنتخب مصر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا عن آخر إستعدادات الفريق لإنطلاقة بطولة الدوري المصري الممتاز.


وفي تصريحات إذاعية أكد البطاوي أنه لديه ثقة كبيرة في تقديم مستوى رائع خاصةً أن الإدارة تسعى للحصول على مركز جيد في المسابقة.


وأضاف:" وأضاف "طموحنا في الدوري بالموسم الحالي بلا حدود وسنسعى للمنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، وسنخوض المباريات على ملعب ستاد السويس".


وختم "لدينا ثقة في التزام صالح جمعة خلال المرحلة المقبلة، ونثق في عودته من جديد لصفوف منتخب مصر عن طريق إرتداء قميص سيراميكا".

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