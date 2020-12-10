مقتل عدد من الإرهابيين في غارتين جويتين أمريكيتين في الصومال

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:55 م
غارات جوية
غارات جوية
وكالات
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أعلن البنتاجون، اليوم الخميس، مقتل عدد من الإرهابيين في غارتين جويتين أمريكيتين على مواقع لحركة "الشباب" في الصومال، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الجيش الصومالي، أعلن في وقت سابق، مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، و17 عنصرًا آخرين جراء عملية عسكرية نفذها الجيش بمنطقة باري في محافظة شبيلي السفلى .

 

ونقلت " وكالة الأنباء الصومالية " تأكيد مسؤول بالجيش، أن العملية كانت مخططة جيدًا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 من مقاتلي حركة الشباب ومسؤول قذائف الهاون التابعة لحركة الشباب.

 

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القوات الصومالية في المناطق التي تتواجد فيها عناصر الحركة .

 

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