أحمد الجندي ينتهي من تصوير "وقفة رجالة" ويستعد لطرحه يناير المقبل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
انتهى المخرج أحمد الجندي من كافة مشاهد فيلمه الجديد "وقفة رجالة" الذي انطلق تصويره في أواخر شهر أكتوبر الماضي.


ويعمل الجندي على الانتهاء من باقي مراحل الفيلم من عمليات المونتاج والميكساج وتجهيزه للطرح في دور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل حسبما حددت الجهة المنتجة.


فيلم "وقفة رجالة" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: الفنان ماجد الكدواني، الفنان سيد رجب، الفنان بيومي فؤاد، الفنان شريف دسوقي، والفنان محمد سلام وظهور خاص للفنانة أمينة خليل والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسينشري ماجيك بينز.


فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقرروا السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.


 جدير بالذكر أن المخرج أحمد الجندي، يعمل على عملين سينمائيين إلى جانب "وقفة رجالة"، هما: فيلم "حلم سوسن" بطولة أحمد فهمي وروبي وأكرم حسني، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، وماجد الكدواني.

 
وكان أخر عمل للمخرج أحمد الجندي مسلسل "رجالة البيت" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، ودينا محسن، وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماجد الكدواني الفنانة امينة خليل احمد الجندي

أخبار تهمك

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

منذ 42 دقيقة

السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة

منذ ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 21 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من شركة فيس بوك عن تعطل خدمات رسائل"ماسنجر"

منذ 34 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 5 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 6 ساعات

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"البعض لا يذهب للمأذون" يجمع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد

محمود حميدة يتعاقد على "البعض لا يذهب للمأذون"

بطولة كريم عبدالعزيز.. وائل عبدالله يحتفل ببدء تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" (صور)

"استايل عادل شكل".. كريم عبد العزيز يظهر في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

استئناف تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في المسرح القومي

وائل عبدالله يتابع مونتاج البعض "لا يذهب للمأذون مرتين"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:13 م

عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

02:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر