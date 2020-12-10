عاجل ..أسعار "الدولار"تقفز في تعاملات البنوك اليوم

قفزت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، مع اتجاه صعودي تشهده العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاع بقية تتراوح بين 2 قرشا إلى ثلاث قروش في عدد كبير من البنوك، ليصل إلى مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولي والبنك الأهلي الكويتي وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر إيران و البنك المصري الخليجي وبنك عودة، بينما حقق مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في المصرف المتحد.





