محافظ بني سويف: اتبعنا منهجية غير تقليدية في توفير معلومات الاستراتيجية التنموية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي يتم اطلاقها اليوم، قد بذل فيها مجهودًا كبيرًا حتى خرجت للنور، ليستحق هذا العمل أن يطلق عليه قصة نجاح.

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى المنهجية المتبعة لإنجاز الإستراتيجية بشكلها النهائي، بداية من توفير المعلومات والبيانات اللازمة، حيث تم تطبيق منهجية دقيقة ومتكاملة لجمع المعلومات المطلوبة، فلم يتم الاكتفاء بالتقارير المكتبية السنوية، بينما تمت مراجعة ذلك وتدقيقه من خلال زيارات ميدانية للقطاعات، فضلًا عن تنظيم ورش عمل ومنتديات إقتصادية بحضور نائبي المحافظ، وذلك من منطلق أن المعلومة الدقيقة والمتكاملة تؤدي حتمًا إلى نتائج أكثر واقعية وتكاملًا.

وتلت تلك المرحلة عرض إستراتيجيات القطاعات على المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة لاختيار المشروعات ذات الأولوية التي تم "لاحقا" تضمينها للمسودة النهائية للإستراتيجية، بعدمراجعتها مع الاستشاريين التابعين لوزارة التنمية المحلية وفي حضور أعضاء المجلس أكثر من مرة لتحقيق التوافق بين محاورها وأهدافها ومشروعاتها ورؤية المحافظة التنموية، انتهاءً بالعرض النهائي على المجلس الاستشاري الإقتصادي والموافقة عليها، وصولا لهذا اليوم لإطلاقها وإعلان تعميمها على مستوى محافظات مصر، لتكون قصة نجاح تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه "بالقاهرة" لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف" وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ومحافظي الفيوم والمنيا، و"جوزيف غانم" مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

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