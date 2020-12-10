محافظ بني سويف: وزير التنمية المحلية داعم لكل فكر جديد وتطور حقيقي

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أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عن شكره لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لتوجيهاته ومتابعته لجهود إنجاز الإستراتيجية العامة للمحافظة، واصفًا الوزير بالداعم لكل فكر جديد وتطور حقيقي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالانطلاق نحو التطوير ورفع الأداء في كل القطاعات.



وأكد محافظ بني سويف، في بيان له، على أن وزارة التنمية المحلية "في الفترة الأخيرة" أصبحت وزارة لها إسهاماتها الواضحة في إثراء العمل التنفيذي والإداري والدفع بالجهود التنموية المتنوعة من خلال العديد من الخطوات العملية والأطروحات الخلاقة والنوعية في هذا المجال.



جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه "بالقاهرة" لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف" وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظي الفيوم والمنيا، و"جوزيف غانم" مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.



كما تقدم المحافظ بالشكر والتقدير لكل الشركاء الفاعلين والمعاونين في إنجاز الإستراتيجية العامة للمحافظة، فالجهد كان كبيرًا والعمل كان متواصلا على مدار عامين، سادته أجواء التعاون وروح الفريق الواحد والإخلاص وإنكار الذات، حتى استحق هذا العمل أن يطلق عليه اليوم قصة نجاح.



وأعرب عن كامل تقديره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومسئولي مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE" لتعاونهم المميز لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية، حيث كان ذلك عنصرًا مهما في دعم جهودنا جميعا نحو إستراتيجية تنموية محلية عامة بالمحافظة، والتي كانت مخرج مستهدف لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ليكون نموذجًا يتم تعميمه على باقي المحافظات.



وأثنى المحافظ على الجهد الذي بذلته وحدة التنمية الإقتصادية بالمحافظة التي تضم مجموعة مميزة من الكوادر والشباب الذين كان لهم دور رائد وجهد مخلص في إنجاز الإستراتيجية بالتعاون مع المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة الذي يضم كوكبة من الخبرات الأكاديمية ورجال الأعمال، حيث تم ذلك كله بالتعاون مع وحدة تطوير الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقيادة الدكتور هشام الهلباوي.