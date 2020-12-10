غُنيم: بني سويف حظيت بمشروعات بأكثر من 87 مليار جنيه في آخر 6 سنوات





شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه "بالقاهرة" لإطلاق الإستراتيجية التنموية العام للمحافظة تحت عنوان "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف".





جاء ذلك بحضو: وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظي الفيوم والمنيا و"جوزيف غانم" مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبعض مسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.





في كلمته أكد محافظ بني سويف، على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي يتم إطلاقها وتسلمها اليوم هي إحدى ثمار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوجيه مؤشر بوصلة التنمية نحو الصعيد بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، حيث سارعت الحكومة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي في تنفيذها عبر العديد من المشروعات القومية والخدمية التي ساهمت في تحسين مستوى وجودة الحياة بالصعيد.



