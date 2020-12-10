مصر والسودان يتمسكان بالحل القانوني.. أحدث مستجدات ملف سد النهضة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
لا تزال مصر والسودان يتمسكان بالحل القانوني في ملف سد النهضة خاصة مع التعنت الإثيوبي بشأن الملء الأحادي دون النظر لمصالح الأشقاء.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات ملف سد النهضة.

مصر تتمسك بالحل القانوني

تتمسك الدولة المصرية بحقها في الحل القانوني بأزمة سد النهضة، حيث يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا يمتد طويلا.

وأوضح السيسي، أن السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين، متابعًا: "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

السودان تواصل التفاوض لحل الخلافات

بينما تجد السودان نفسها الأكثر تضررًا، حيث تقول وزارة الخارجية السودانية، إننا سنكون أكثر الدول تضررًا من سد النهضة لو لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملئه أو تشغيله.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الأطراف.

وأوضح أن السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص 

إثيوبيا تمنح مهلة 6 أشهر

أما السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، أعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال الستة الأشهر المقبلة، قبل أن يأتي موسم الأمطار، حيث ستحتجز إثيوبيا المياه للمرة الثانية لملء خزان سد النهضة.

وأضاف السفير الإثيوبي: "لا يمكننا القول إن إثيوبيا تملأ خزان السد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام الماضي احتجزنا كمية صغيرة من المياه، فقط 6%، إذن هذا ليس ملء فعلي، نحن فقط نحتجز المياه"، على حد قوله.

وتابع: "نأمل أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى نتمكن من احتجاز كم أكبر من المياه"، مؤكدا: "كما نأمل أيضا أن نتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة".

وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقف مصر موقف السودان مستجدات الازمه سد النهضه تمسك مضر اخر الاخبار

أخبار تهمك

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المواجهات المحتملة لبرشلونة في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يومين

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ حوالي 3 ساعات

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ ساعتين

موسيماني يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

منذ 35 دقيقة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 5 ساعات

المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

طاهر محمد طاهر مفاجأة تشكيل الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 12 دقيقة

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 20 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صور جديدة تثير الجدل.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة؟

إثيوبيا تراوغ والسودان يؤكد الملء ومصر تطلب توضيحا.. ماذا يجري في خزان سد النهضة؟

انفراجة قريبة.. هذا ما ينتظر ملف سد النهضة الإثيوبي

3 أكاذيب من إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة

عاجل.. إدارة ترامب تدرس حجب مساعدات عن إثيوبيا بسبب السد

اتفاق غير ملزم حول سد النهضة.. تفاصيل خطة إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر