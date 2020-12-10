توقعات بارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا خلال 2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بريطانيا
بريطانيا
رويترز
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حذر اتحاد  الصناعات البريطاني يوم الخميس من أن اقتصاد البلاد لن يعود على الأرجح إلى حجم ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل نهاية عام 2022 ومن أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو في النصف الأول من العام المقبل.

 

وتوقع الاتحاد انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة مرتفعة قياسية 11.1 بالمئة هذا العام نتيجة للجائحة قبل أن ينمو ستة بالمئة العام المقبل و5.2 بالمئة خلال 2022.

 

ويُتوقع أن تسجل البطالة ذروة عند 2.51 مليون شخص، أو ما يعادل 7.3 بالمئة من قوة العمل، في الربع الثاني من العام المقبل بعد انتهاء برنامج مساعدة حكومي.

 

وقال توني دانكر المدير العام الجديد للاتحاد "ببساطة يجب أن نتوصل إلى سبل جديدة لدفع الشركات للاستثمار في بداية 2021 إذا أردنا الإسراع في التعافي".

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