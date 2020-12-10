جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الشركة الروسية المانحة لشهادة الايزو 9001 في نظم جودة الإدارة «جودة الإدارة العليا والجهاز الإداري بالجامعة» لإجراء المراجعة الخارجية لنظام الايزو «9001 ـ 2015» بحضور المهندس ممدوح فتحي المراجع الخارجي المعتمد لهذا النظام ممثلا عن الشركة المانحة، وذلك من اجل تقييم الجامعة لإعادة إعتمادها مرة أخري والدكتور عبد الرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

و صرح الدكتور منصور حسن، بأن شهادة الايزو «9001 ـ 2015» هي شهادة في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 سنوات وهي أحد شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسيInternational Organization For Standardization (ISO) ومقرها الرئيسي في جينيف بسويسرا. 

وقد أثنت لجنة المراجعة الخارجية في الجلسة الختامية على دور مركز ضمان الجودة بالجامعة في إعداد ملفات نظام الايزو واستيفاءها للمعايير للمطلوبة وإجراءات تطبيقها بالإدارات مؤكدة أنها تتم بشكل سليم طبقا للمعايير المطلوبة.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وضمان جودة العملية التعليمية بالكليات وذلك للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم حسين، مدير مركز ضمان الجودة بأنه بناءا على توجيهات الدكتور منصور حسن قام مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد وتحديث الملفات الخاصة بمعايير الايزو 9001 في الإدارات العامة بالجامعة ومعاونة الإدارات في تطبيق النظام كما قام فريق مشكل من قبل رئيس الجامعة بإجراء المراجعة الداخلية للنظام استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة.
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)
جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية المانحة لشهادة الأيزو (صور)

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