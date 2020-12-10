المسلمي يهنئ حاتم عبد العزيز بالفوز في انتخابات مجلس النواب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
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هنأ الكاتب الصحفي والزميل محمد المسلمي الدكتور حاتم عبد العزيز الأمين العام المساعد لمستقبل وطن بالشرقية وعضو مجلس النواب بفوزه في انتخابات مجلس النواب.

وأشاد الكاتب الصحفي محمد المسلمي بالدكتور حاتم عبدالعزيز وما يتمتع به من تاريخ وطني مشرف نتج عنه هذا الناجح الباهر، وأنه يتميز بسيرة طيبة وأخلاق حميدة ونبيلة ووجه إنساني بشوش مبتسم دائما، مؤكدا على خدماته الجليلة التي يقدمها للجميع بلا مقابل في كافة المجالات.

وتمنى محمد المسلمي  للدكتور حاتم عبدالعزيز مزيدا من التقدم والازدهار والرقي في خدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لمصرنا الحبيبة الغالية بقيادة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه.

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