ناشط سياسي: اتفاق الرياض صمم لفرض التهدئة وتوحيد الجهود صوب صنعاء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
شهاب أحمد الحامد
شهاب أحمد الحامد
الشحات غريب
Advertisements
كشف الكاتب والناشط السياسي الجنوبي شهاب أحمد الحامد بأن إتفاق الرياض فرصة  للتوصل إلى توافق بين طرفي النزاع في الجنوب الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وأضاف الحامد في  تصريحات خاصة لــ"الفجر" بأن إتفاق الرياض صمم لفرض التهدئة في الجنوب على خلفية أحداث اغسطس العام الماضي، ولتوحيد الجهود صوب صنعاء حيث يقيم الحوثي.
 
وأشار بأن كل التحديات التي تقف عائقا في طريق تنفيذ الاتفاق إما لحماية مصالح ذاتية لقوى متنفذة في الشرعية لا تتحقق مصالحها إلا باستمرار الحرب على النحو الذي نرى، او خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة فيما يشبه الحرب بالوكالة ضد التحالف والسعودية تحديداً.

يذكر أن اتفاق الرياض وقع  بين الحكومة الشرعية اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي وكان من أهداف الاتفاق هو  إنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركيا ايران اليمن الحوثيين الازمة اليمنية اخبار اليمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 18 ساعة

هاني زادة يُعلق على حل مجلس الزمالك.. ويوجه رسالة لوزير الشباب

منذ نصف ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شوبير: انتخابات الزمالك المقبلة حقيقية.. ومفاجأة جديدة من باتشيكو أمام المقاولون

منذ 41 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الجامعة العربية بعد توقيع "اتفاق الرياض"

الرئيس الأمريكي يعلق على "اتفاق الرياض"

الأمم المتحدة تحذر من استمرار الصراع في اليمن على الطفولة

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد حرصه على تنفيذ "اتفاق الرياض"

وكيل محافظة الحديدة اليمنية يكشف لــ "الفجر" أسباب التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

نزار هيثم لــ" الفجر": لازلنا في حالة الدفاع عن النفس وملتزمون بالتهدئة تنفيذًا لاتفاق الرياض

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:48 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

كريستيانو رونالدو يعلق على تراجع مستوى برشلونة

11:05 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر