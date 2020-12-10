البرلمان التونسي يصادق على قانون الميزانية لعام 2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
وكالات
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صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على قانون الميزانية لعام 2021 الذي أثار خلافات حادة بين الكتل النيابية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

اندلع شجار عنيف داخل البرلمان التونسي، بين نواب من الكتلة الديمقراطية ونواب من ائتلاف الكرامة، أسفر عن إصابة أحد نواب الكتلة الديمقراطية.

 

وفي وقت سابق، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية، على منح الثقة لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، بأغلبية 134 صوتا.

 

وقد كلف الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لإلياس الفخاخ، رئيس الوزراء المستقيل.

 

دخلت تونس في حالة فراغ سياسي بعد استقالة إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، وسط عدد من التكهنات عن الشخصية التي يجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة "القصبة" في العاصمة تونس، وينادي بعض الناس بتعيين شخصية سياسية، ويحبذون تعيين كفاءة وطنية في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية..

 

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