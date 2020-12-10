الهلال السعودي يتعاقد مع اليامي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
حمد اليامي
حمد اليامي
الفجر الرياضي
Advertisements
تعاقد نادي الهلال السعودي مع حمد اليامي لاعب القادسية، بعد دخوله الفترة الحرة وتوقيعه لمدة 4 أعوام، تبدأ من الموسم الكروي المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر "تويتر" عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال في حضور فهد بن نافل رئيس التادي، حيث تمت مراسم التوقيع داخل المبنى الإداري للنادي.

ويلعب اليامي في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وسبق له تمثيل المنتخب الأولمبي السعودي بالإضافة إلى منتخب الشباب.

وتمنى اللاعب القادم من المنطقة الشرقية بأن يكون عند حسن ظن الإدارة وجمهور الفريق الهلالي، موجها الشكر لنادي القادسية وإدارته ومنسوبيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمد اليامي الهلال السعودي القادسية الدوري السعودي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 14 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ 18 دقيقة

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ 41 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ أقل من نصف ساعة

وصلة هجوم حادة على بول بوجبا

منذ أقل من ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ يوم

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نادي الشعلة السعودي يتعاقد مع الكونغولي اتيوا بيرونجي

الوحدة السعودي يتعاقد مع "هوساوي" مدافع الهلال

القادسية السعودي يتعاقد مع البرازيلي جورجي دا سيلفا

رسميا.. فهد بن نافل رئيسا لنادي الهلال السعودي

رئيس الهلال السعودي يبحث عن مدرب والتجديد للدوسري وجحفلي والمفرج

"الهلال": إدارة "ابن نافل" تقترب من التوقيع مع سالم الدوسري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر