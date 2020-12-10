لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

رفض جيرالدو جناح النادي الأهلي فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء وتمسك بالحصول على قيمة الثلاث سنوات المتبقية في عقده والبالغة 40 مليون جنيه.

وتبذل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب محاولات مضنية لإقناع اللاعب بالموافقة على أحد العروض التي وصلته لكن اللاعب يصر على البقاء من أجل الحصول على عقده كاملًا رغم أنه ليس على المستوب المطلوب في الجزيرة.

وفتح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الباب أمام رحيل عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الشتوية حال فشل بيع جيرالدو وإصراره على الحصول على باقي قيمة عقده في القلعة الحمراء.

ورحب موسيماني ببيع أجايي حال استمرار تعنت جيرالدو وذلك نظرًا لرغبته في التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر بدلًا من مروان محسن.

وتحرك الأهلي للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل بناءً على رغبة موسيماني خاصة أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء.