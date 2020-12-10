أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
وكالات
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خرج أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن صمته بعد خروج فريقه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا واشتكى من التحكيم ودخل في نقاش حاد مع المدرب السابق فابيو كابيلو والذي يعمل حاليا كمحلل في التلفزيون.
وقال كونتي بعد التعادل بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك ليحتل فريقه المركز الأخير في المجموعة الثانية "على مدار دوري الأبطال لم نكن محظوظين مع الحكام وحكم الفيديو المساعد".
وزاد "الآن بعد خروجنا، يجب علي قول هذا. يبدو بالنسبة لي أن إنتر لا يلقى الاحترام الذي يستحقه، لو عدنا إلى الماضي ونظرنا إلى المواقف التي لم تتم مراجعتها أو تقييمها".
وكان إنتر تعادل بدون أهداف في ملعب شاختار في المباراة الأولى لكن في أغسطس سحق الفريق الأوكراني 5-0 في قبل نهائي الدوري الأوروبي وهو أمر لم يرغب كونتي في مناقشته.
وأبلغ المذيع "في الحقيقة، دخل (شاختار) المباراة بنهج مختلف. فكر قبل أن تسأل أسئلتك".
وأشار كونتي إلى أنه لا يوجد ما يقوله ردا على حديث كابيلو مدرب ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وإنجلترا السابق بشأن افتقار إنتر للعزيمة.
ووجه كونتي سهامه بسخرية نحو حديث كابيلو عن أن إنتر لم يكن يملك خطة بديلة.
وتابع "نعم، نملك خطة بديلة لكني لن أتحدث عنها في العلن لأن المنافسين سيعلمون بها وستصبح بلا فائدة".
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