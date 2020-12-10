أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
كونتي
كونتي
وكالات
Advertisements
خرج أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن صمته بعد خروج فريقه من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا واشتكى من التحكيم ودخل في نقاش حاد مع المدرب السابق فابيو كابيلو والذي يعمل حاليا كمحلل في التلفزيون.

وقال كونتي بعد التعادل بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك ليحتل فريقه المركز الأخير في المجموعة الثانية "على مدار دوري الأبطال لم نكن محظوظين مع الحكام وحكم الفيديو المساعد".

وزاد "الآن بعد خروجنا، يجب علي قول هذا. يبدو بالنسبة لي أن إنتر لا يلقى الاحترام الذي يستحقه، لو عدنا إلى الماضي ونظرنا إلى المواقف التي لم تتم مراجعتها أو تقييمها".

وكان إنتر تعادل بدون أهداف في ملعب شاختار في المباراة الأولى لكن في أغسطس سحق الفريق الأوكراني 5-0 في قبل نهائي الدوري الأوروبي وهو أمر لم يرغب كونتي في مناقشته.

وأبلغ المذيع "في الحقيقة، دخل (شاختار) المباراة بنهج مختلف. فكر قبل أن تسأل أسئلتك".

وأشار كونتي إلى أنه لا يوجد ما يقوله ردا على حديث كابيلو مدرب ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وإنجلترا السابق بشأن افتقار إنتر للعزيمة.

ووجه كونتي سهامه بسخرية نحو حديث كابيلو عن أن إنتر لم يكن يملك خطة بديلة.

وتابع "نعم، نملك خطة بديلة لكني لن أتحدث عنها في العلن لأن المنافسين سيعلمون بها وستصبح بلا فائدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كونتي فابيو كابيلو انطونيو كونتي انتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ يوم

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 14 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ ثلث ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 14 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ 39 دقيقة

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

وصلة هجوم حادة على بول بوجبا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بأوامر كونتي.. إنتر ميلان يتخلى عن أربع لاعبين

كونتي يفتح النار على إنتر ميلان

إنتر ميلان يصطدم بطموحات ليفركوزن في قمة أوروبية

مدرب إشبيلية يكشف طرق التغلب على إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي

أنطونيو كونتي يستعد للرحيل عن إنتر ميلان

كونتي يُعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر