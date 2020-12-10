وصلة هجوم حادة على بول بوجبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:17 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
وكالات
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فتح الإنجليزي جيمي كاراجر أسطورة ليفربول النار على بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بدعوى أنه لاعب تم تضخيمه فقط في وسائل الإعلام.

 

وقال كاراجر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تخلصوا من بوجبا. لقد كنت أقول ذلك لمدة 12 شهرا.. أعتقد أنه أكثر لاعب رأيته في حياتي يحظى بتقدير أكبر من إمكانياته وتم تضخيمه".

 

كان مينو رايولا، وكيل بوجبا، صرح مؤخرا أن اللاعب يحتاج الرحيل عن مانشستر يونايتد.

 

وأضاف كاراجر: "أعتقد أن الثنائي (بوجبا ورايولا) عار. سننظر جميعا للوكيل الآن ونسأل بوجبا عما يفكر".

 

وتابع: "الآن هم ليسوا مجرد وكلاء. إنهم بمثابة الوالد والصديق المفضل والمستشار المالي، كما أنهم يحجزون الإجازات ويذهبون مع بعضهم البعض.. بوجبا ورايولا قريبان للغاية. ومينو سيكون أفضل رفيق لبول. لذلك فإن بوجبا يدرك جيدا ما يصرح به وكيله، وإذا كان الأمر غير ذلك، فإن عليه طرده".

 

وواصل: "مانشستر يونايتد يريد التخلص من بوجبا. لا داعي لخداع النفس، حيث إن سولسكاير يفضل عليه مكتوميناي وفريد في خط الوسط، ويدفع به عندما يمنح اللاعبين راحة".

 

وأردف: "هناك فريقان فقط أفضل من يونايتد هما برشلونة وريال مدريد، وعندما أقول أفضل أقصد كوجهة للاعبين المغادرين، فهما يمثلان قمة كرة القدم. يجب تقبل ذلك".

 

وأطلق كاراجر تحديا بشأن الفرنسي، فقال: "لا توجد فرصة أمام بوجبا كي يشتريه ريال مدريد، أو برشلونة. سأكون مندهشًا مرة أخرى إذا أرادوا ضمه".

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