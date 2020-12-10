اليوم.. انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية في جامعة حلوان

ينطلق اليوم الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويُفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، فيما يتم تلقي طلبات الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وسيتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وستُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020.