عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

أعلنت هيئة الدواء البريطانية، إصدار إرشادات محدثة لمراكز تطعيم لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.





وقالت الهيئة في تصريحات لها نقلتها قناة العربية، إنه يجب عدم تطعيم من لديه تاريخ من التحسس من اللقاحات أو الدواء.





وتابعت: "لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى"، مطالبة المواطنين بالثقة في قراراتها موضحة: "ثقوا بأن اللقاح استوفى معاييرنا القوية للسلامة والفعالية".



