زاهي حواس: "العالم كله هيضرب لنا تعظيم سلام بسبب المتحف المصري الكبير" (فيديو)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:12 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يمر على المتحف المصري الكبير يوميًا، ويشاهد كل يوم شيء جديد في المتحف، مشيرًا إلى أن زيارة المتحف ستكون شيء غير عادي على الإطلاق.

وتابع "حواس"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن المتحف المصري االكبير يعد أعظم رسالة للعالم، معقبًا: "العالم كله هيضرب لينا تعظيم سلام، لان مصر ورئيس مصر والحكومة المصرية اهتمت بإنشاء هذا المتحف". 

ولفت وزير الأثار الأسبق، إلى أن مصر لم تقصر في عرض حضارتها على الإطلاق، متابعًا: "هذا المتحف يخرس ألسنة أعداء مصر". 

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير تكلفته تتخطى المليار دولار، وهذا يؤكد للعالم بأن مصر عظيمة، وبأن الحضارة المصرية ليس لها أي مثيل في كل أنحاء الدنيا.

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