"ميادة وريم".. فتاتان تحصلان على لقب أول قبطان على سفن الصيد (فيديو)

قالت ريم ابراهيم، أول قبطان على سفن الصيد، إن المجال جديد بالنسبة لها، وسوف يكون لها الأولوية في دخول مجال مختلف، خاصة أنه ليس به طلاب كثيرين.





وأكدت "إبراهيم"، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الأربعاء، أنها تتمنى أن تكون على المركب لوقت طويل، منوهة بأن أهلها يشجعوها على تلك التجربة، وأن خطيبها لم يمانع في خوض تلك التجربة بالنسبة لها.





من جانبها قالت ميادة رمضان، إن الأسرة لها دور كبير في دخول مجال "قبطان سفن الصيد"، لأن جميع عائلتها أصحاب مراكب صيد.



